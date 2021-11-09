Глава Минздрава РФ похвалил регионы УрФО за темпы вакцинации

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил об успехах регионов премьер-министру РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко похвалил два региона «тюменской матрешки»: Югру и Тюменскую область за высокие темпы вакцинации от коронавируса. Об этом он доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19

«Наиболее высокие темпы вакцинации на сегодня отмечаем в следующих регионах: это Калмыкия, Тюменская область, Пензенская, Липецкая области, Чукотский автономный округ, Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край», — отметил Мурашко.

На сегодняшний день в Тюменской области вакцинированы против коронавируса 758 483 человека (минимум одним компонентом вакцины), а полный курс вакцинации прошли 671 999 человек. В ХМАО же, по последним данным, привились хотя бы одним компонентом вакцины 712 114 человек, привито полностью — 594 448 человек, что составляет более 35% всего населения.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО ставят рекорды по вакцинации. В начале октября в регионе темпы вакцинации возросли в три раза по сравнению с сентябрем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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