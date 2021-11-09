Пермские рабочие из-за невыплат оставили дома без крыш

С некоторыми рабочими подрядчик не заключал никаких трудовых договоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько домов в Чусовом (Пермский край) на улице Ленина почти год стоят без крыши. Бригады, которые занимаются ремонтом, уходят из-за невыплат зарплат, рассказывает URA.RU директор местной УК и экс-депутат Чусовской думы Александр Аннакулиев.

«В этом году должны были закончить работы по ремонту кровель и фасадов, но бригады, которые у фирм работали, уходят», — рассказывает Аннакулиев. По его словам, на некоторых домах бригады сменялись несколько раз, и сейчас практически никто не работает.

Как рассказал экс-депутат, бригаде, которая занималась ремонтом дома по адресу ул. Ленина, 29, выплатили аванс по две тысячи рублей. При этом с рабочими не заключали никакого трудового договора или ГПХ. После этого люди снялись с работы и ушли. Подрядчиком, выполняющего ремонт этого дома выступила компания «Девелоп инжиниринг», а срок окончания работ указанный на паспорте объекта — 1 ноября 2021 года. По адресу ул. Ленина, 13, как рассказывает Аннакулиев, случилась подобная история — рабочие ушли из-за невыплаты зарплат. Работы по дому по адресу ул. Ленина, 24 не принимает фонд капитального ремонта.

Александр Аннакулиев предполагает, что ремонт в домах может простаивать из-за нескольких причин: цены на материалы резко выросли и у подрядчиков не хватило денег на ремонт; не хватает рабочих людей, которые уходят из-за низких зарплат. В рамках проекта «Чусовские атланты» в 2020 году городе начался ремонт фасадов и крыш 32 домов, которые находятся на улице Ленина. Всего на проект было выделено 250 млн рублей. С зданий сняли старые крыши, однако на некоторых новые до сих пор не поставили, в результате чего у жителей этих домов протекают крыши, портятся полы, потолки и появляется плесень.

Получить оперативного комментария от администрации Чусовского городского округа не получилось. Туда направлен запрос. Получить оперативный комментарий от « Девелоп инжиниринг» также не удалось.