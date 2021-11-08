08 ноября 2021

Подростки из ЯНАО обокрали склад новогодних игрушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки украли новогодних игрушек почти на 150 тысяч рублей Фото:

В поселке Ханымей Пуровского района ЯНАО подростки проникли на склад и украли новогодние игрушки. Как сообщается на официальном сайте УМВД ЯНАО, организации был причинен ущерб в более 104 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска пуровской полиции установили личности подозреваемых в хищении имущества. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей п. Ханымей. Оперативники установили, что злоумышленники по предварительному сговору путем подбора ключа проникли в складское помещение организации, похитили имущество и распорядились им по своему усмотрению», — говорится в сообщении УМВД.

Заявление написал представитель одной из организаций поселка, в чей склад проникли несовершеннолетние. Следственный отдел возбудил дело по факту кражи. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подросткам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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