В Кургане умерла легенда областного общепита

Ушла из жизни ветеран торговли и общепита Анастасия Николаевна Ланских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане на 94-м году жизни скончалась почетный гражданин Курганской области Анастасия Николаевна Ланских. Эту информацию подтвердила ее внучка Анастасия Ланских.

«Она была новатором. Съездила в командировку в Прибалтику, привезла оттуда идею коктейль-бара. В Кургане благодаря ей появились кафе „Сказка“ (сейчас уже не работает), ресторан „Сокол“ и многие другие заведения. И даже загородная резиденция правительственная, база Болдинцево. При ней сфера общепита в Кургане стала образцово показательной. Очень пробивная была по характеру, борец! До последнего часа, который внезапно наступил, хотела быть полезной. Ее поколение ушло. Она — последняя, больше таких нет и не будет», — рассказала URA.RU внучка Ланских.

Анастасию Николаевну Ланских в Курганской области называли легендой общепита. С 1965 по 1974 годы она работала заместителем начальника Курганского областного управления торговли, с 1974 по 1983 годы возглавляла управление общественного питания Курганского облисполкома. При ней на промышленных предприятиях и стройках области ежегодно вводилось по 15-20 столовых. Общий трудовой стаж Ланских — около 60 лет. Она неоднократно избиралась депутатом районного, городского Советов народных депутатов.

С 1996 по 2008 годы Ланских работала заместителем председателя Курганского областного Совета ветеранов. С ее участием разрабатывались программы «Старшее поколение» и «Популяризация семейных ценностей». Среди наград орден «Знак Почета», юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 2009 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области».

фото: пресс-служба правительства Курганской области