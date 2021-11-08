Челябинских депутатов не пустят на заседания без QR-кодов

Челябинские депутаты решили обезопасить себя от COVID-19 (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Депутатов Калининского райсовета Челябинска перестанут пускать на заседания при отсутствии QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в совете депутатов.

«Председатель совета депутатов Калининского района Вячеслав Некрасов сообщил депутатам, что с 9 ноября депутаты смогут принять участие в сессии только при наличии QR-кода. Это касается не только депутатов, но и всех приглашенных на заседание лиц. Ближайшее заседание депутатов состоится 24 ноября», — рассказал источник.

Чтобы депутату попасть на заседание, его QR-код при проверке должен отображаться на портале «Госуслуг». Свое решение спикер райсовета объясняет введением в регионе режима повышенной готовности и постановлением губернатора Алексея Текслера.

Распоряжение Текслера напрямую не касается деятельности депутатов. Губернатор ограничил число массовых мероприятий. Источник в райсовете сообщил URA.RU, что таким образом депутаты решили добровольно обезопасить себя.