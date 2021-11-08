08 ноября 2021

В Пермском крае депутаты отказываются лишать себя денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пачка денег, рубли, денежные купюры, деньги
Прокурор и депутаты в Прикамье спорят из-за денег Фото:

Депутаты думы Очерского городского округа в Пермском крае спорят с местным прокурором о законности назначенных им выплат. Прокурор Очерского района Сергей Байбаков в середине октября внес в думу протест на ее решение о денежных компенсациях народным избранникам.

«Документ предусматривал ежеквартальную систематическую выплату от 69 тысяч рублей депутатам независимо от понесенных ими расходов в связи с осуществлением депутатских полномочий без представления подтверждающих документов», — сообщают в надзорном ведомстве. По мнению прокуратуры, данные выплаты не предусмотрены законодательством, а принятое решение носило коррупциогенный характер.

Рассмотрев претензии прокурора, депутаты решили отклонить его протест. «Протест прокурора Очерского района на решение думы Очерского городского округа о внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты компенсации, связанной с осуществлением депутатской деятельности, депутатами думы удовлетворению не подлежит в связи с тем, что положения протеста противоречат действующему законодательству», — говорится в решении парламентариев за подписью и. о. спикера Игоря Орлова.

Теперь спор, согласно законодательству, должен продолжиться в суде. В случае, если по мнению прокурора, его протест необоснованно отклонен, он вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с заявлением о признании правового акта недействительным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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