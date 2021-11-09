Иммунолог Жемчугов объяснил, почему вакцинированные болеют COVID

Дельта-штамм снижает эффективность вакцин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса не дает полной гарантии на защиту от заражения, поэтому люди все равно болеют. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Никто не обещал с самого начала, что вакцинированные от коронавируса вообще не будут болеть. В результатах клинических исследований указывается, что 93% не болеют, 7% болеют, но никто не умирает. А сейчас в связи с тем, что мутирует вирус из уханьского штамма в „Дельту“, а „Дельта“-штамм еще изменился, в результате вакцина действует еще слабее на 30%. Могут повторно болеть до 30% уже переболевших первым уханьским штаммом, но в легкой форме и без погибших», — рассказал Владислав Жемчугов.

Биоинформатик (специалист по проведению фундаментальных биологических исследований), старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, кандидат биологических наук Александр Панчин согласился с тем, что вакцина не дает полную защиту. «Самая высокая эффективность, которая была заявлена для какой-либо вакцины от коронавируса — 95%. Значит вероятность того, что вакцинированный человек заразиться в 20 раз ниже, чем для человека, который не вакцинирован», — сказал биоинформатик.

Жемчугов отметил, что заболеть коронавирусом сложно. «Чтобы заразиться, нужно вдохнуть не одну сотню вирусов, или проглотить, не так просто заразиться. Поэтому человек может общаться с больными и не заразиться», — объяснил иммунолог.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител. Он быстрее распространяется и обладает большей патогенностью.