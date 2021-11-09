Власти РФ завершают масштабный проект Путина

В Крыму состоялось открытие финала Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Фестиваль проходит в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого крупного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками стали школьники, обучающиеся в 9-11 классах.
В церемонии открытия финала приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и руководитель проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова. «Сегодня в „Артеке“ собрались полторы тысячи авторов перемен со всей страны, из каждого региона нашей Родины. Впереди у вас пять самых ярких дней. Вас ждут мотивирующие лекции, испытания, решения кейсов, шоу роботов, мюзикл, который стал уже традиционным и в этом году носит название „Мечтатели“», — обратился к финалистам Новиков.
Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова направила приветствие финалистам фестиваля. «Я хочу поздравить каждого из вас с выходом в финал этого масштабного конкурса, который объединил более 2,5 миллионов ребят со всей России. Вы вошли в число финалистов, а значит успешно справились со всеми конкурсными заданиями. Вы уже стали лучшими!», — сказано в приветствии Голиковой.
Отметается, что во время проведения фестиваля были организованы дискуссии, творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры. Помимо этого зарегистрированные участники конкурса смогут проявить свои творческие способности на кастингах ведущих продюсерских центров и популярных шоу.
По итогам финала победителями станут 600 старшеклассников — 300 учеников 11 классов и 300 — 9-10 классов. Топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Партнерами фестиваля выступают VK, Сбербанк, ГК «Росатом», ОАО «РЖД», АНО «Национальные приоритеты» и ГК «Роскосмос».
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