09 ноября 2021

СМИ раскрыли сроки встречи Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Путин может встретиться с Байденом в начале следующего года Фото:

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в начале 2022 года. Об этом сообщили источники, осведомленные о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видео-конференц-связи, а затем, в начале следующего — и личную встречу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что лидерам предстоит обсудить, как реализуются договоренности, достигнутые ими на июньском саммите в Женеве.

Первая встреча глав двух стран состоялась в июне в Женеве. Президенты обсудили ряд проблем и обменялись подарками. После встречи президент России и глава США подписали совместное заявление по стратегической стабильности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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