Более 30 военных заплатили взятки, чтобы попасть в Сирию

Военные отдавали до 40 тысяч рублей, чтобы отправиться в Сирию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

В Сахалинской области более 30 военнослужащих давали взятки военному юристу с целью уехать в командировку в Сирию. Однако никто из взяткодателей на войну так и не попал.

«На военнослужащих выходил Иван Жарков, работавший в местных частях юрисконсультом. Он рассказывал, что имеет знакомых в управлении кадров, которые формируют команды для отправления в Сирию. Кандидатам из числа военнослужащих рядового и сержантского составов, по данным юриста, командировка должна была обойтись в 20 тысяч рублей, для офицеров и прапорщиков — в 30—40 тысяч», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что сотрудники военной контрразведки слышали о происходящем. Однако они начали действовать только после того, как военные, так и не попавшие в Сирию, начали массово жаловаться. В итоге юрист, собиравший с военных деньги, получил ограничение по военной службе на год и шесть месяцев с 10% удержанием зарплаты в пользу государства. Как выяснилось, ранее юрист был уже трижды судим за аналогичные преступления. Военных, которые давали взятки, приговорили к штрафам от 30 до 90 тысяч рублей.

Ранее аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. Контрактники отдавали до 100 тысяч рублей за командировки в Сирию и Нагорный Карабах. Согласно данным Министерства обороны РФ, за все время операции в Сирии в ней поучаствовало 63 тысячи российских военнослужащих.