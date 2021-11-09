09 ноября 2021

В новом районе Екатеринбурга начали прокладку трамвайной ветки. Жители ждали ее более 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый этап работ завершится в 2024 году Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга начали прокладку трамвайной ветки. Земляные работы уже проводятся на улице Вильгельма де Геннина, начиная от улицы Академика Восновского до объездной дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

«Строительство пройдет в два этапа: в рамках первого вагоны будут запущены от улицы Академика Парина по Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской, что рядом с ГКБ № 40», — объяснили в пресс-службе компании.

Первый этап планируется завершить к 2024 году. На втором этапе работ ветку продлят до улицы Татищева. Общая протяженность трамвайной линии составит 8,8 километра, на которых расположатся 14 остановочных комплексов. Отметим, что начало работ совпало с траншем от правительства РФ в размере одного миллиарда рублей в распоряжение администрации Екатеринбурга.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...