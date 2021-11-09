Курганские власти отчитались о росте зарплат до 30%

По данным областных властей, с начала года 771 предприятие увеличило зарплаты сотрудникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средний размер начисленной зарплаты в Курганской области с января по август 2021 года составил почти 34,5 тысячи рублей. С начала года сотни предприятий региона проиндексировали зарплаты до 30%, заявил замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов.

«За девять месяцев 2021 года 771 предприятие Курганской области проиндексировало заработную плату своим сотрудникам до 30%. По итогам восьми месяцев средний размер начисленной зарплаты составил 34 тыс. 450 рублей», — приводит пресс-служба главы региона данные Архипова, которые он озвучил на пресс-конференции.

По данным властей, серьезным стимулом для повышения доходов работников являются увеличенные меры поддержки бизнеса. «Если брать все механизмы, инструменты поддержки и программы, это порядка 2,5 млрд рублей. Миллиард — в рамках программы социально-экономического развития. И в агропромышленном комплексе более миллиарда рублей идет на меры поддержки. Основным критерием их получения как раз и является определенный уровень заработной платы на предприятии», — заявил Архипов. Также повысить зарплату позволило снижение тарифов на энергоносители для предприятий и организаций.

Замруководителя регионального УФНС Александр Терентьев рассказал, что налоговые органы проводят работу по выявлению налогоплательщиков, которые показывают зарплату своим сотрудникам ниже прожиточного минимума. С ними работают комиссии по легализации налоговой базы, созданные при администрациях районов. В результате этой работы только в первом полугодии 333 работодателя повысили зарплату для трех тысяч работников в среднем на 30%.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным Свердловскстата средняя номинальная начисленная зарплата в организациях Курганской области в августе превысила 33,3 тысячи рублей. В июле работникам было начислено в среднем 34 314,3 рубля. Это на 10,2% меньше, чем в июне, но на 5,6% больше, чем в июле 2020 года.