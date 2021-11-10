Facebook обвинил жителей ЯНАО в хакерских атаках

По мнению администрации Facebook, хакеры находятся в Новом Уренгое, Воркуте и Кувейте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Атаки на сервера Facebook в 2020 году производились в том числе из российских городов. Согласно опубликованной администрацией социальной сети интерактивной карте, хакеры «работали» из ЯНАО, Красноярского края и Таймырского автономного округа. Об этом сообщил в своем Telegram-аккаунте дизайнер Артемий Лебедев.

«Что мы видим на карте? Мировое зло сосредоточено в Воркуте, Новом Уренгое, Дудинке и Туре. Остальные места в мире угрожают незначительно. Это инфорграфика уровня советских карикатур в „Крокодиле“. И никто не возмущается. Русские хакеры же, понятно! Из Ямало-Ненецкого АО», — сообщает в своем Telegram-аккаунте Артемий Лебедев.

Facebook не нашел хакеров в Москве, но выходит на их следы в Кувейте и Австралии. По мнению медиа гиганта, большое число атак производилось из сибирских регионов России. Данная карта является неточной и признана показать приблизительные места от куда могли работать злоумышленники.