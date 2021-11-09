Курганец чуть не лишился люксового авто из-за штрафов ГИБДД

Владелец Infinity накопил задолженность по штрафам на 80 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана едва не лишился автомобиля Infinity, так как не хотел оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. За два года мужчина накопил 51 штраф, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

«50-летний владелец Infinity систематически, на протяжении двух лет, нарушал правила дорожного движения — превышал установленную скорость при управлении транспортным средством. При этом штрафы за свои автогонки на дорогах областного центра курганец не оплачивал. Судебный пристав возбудил исполнительные производства и сообщил об этом должнику. На автомобиль Infinity был наложен арест с целью дальнейшей реализации», — говорится в сообщении УФССП региона.

Общая сумма задолженности с учетом исполнительного сбора превысила 80 тысяч рублей. Арест имущества подействовал на должника — через несколько дней он полностью погасил задолженность. Арест на автомобиль был снят, его вернули владельцу.