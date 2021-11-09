09 ноября 2021
08 ноября 2021

Курганец чуть не лишился люксового авто из-за штрафов ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец Infinity накопил задолженность по штрафам на 80 тысяч рублей Фото:

Житель Кургана едва не лишился автомобиля Infinity, так как не хотел оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. За два года мужчина накопил 51 штраф, сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

«50-летний владелец Infinity систематически, на протяжении двух лет, нарушал правила дорожного движения — превышал установленную скорость при управлении транспортным средством. При этом штрафы за свои автогонки на дорогах областного центра курганец не оплачивал. Судебный пристав возбудил исполнительные производства и сообщил об этом должнику. На автомобиль Infinity был наложен арест с целью дальнейшей реализации», — говорится в сообщении УФССП региона.

Общая сумма задолженности с учетом исполнительного сбора превысила 80 тысяч рублей. Арест имущества подействовал на должника — через несколько дней он полностью погасил задолженность. Арест на автомобиль был снят, его вернули владельцу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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