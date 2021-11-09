Виталий Пашин пообещал сделать депутатский запрос о целесообразности семинара (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бюджетное учреждение при Главном управлении молодежной политики Челябинской области «Молодежный ресурсный центр» (ГУМП) собирается провести загородный семинар с участием специалистов и блогеров. В программе для участников предусмотрено посещение бани, катание на лыжах и сладкие наборы. Депутат ЗСО Виталий Пашин обвинил организаторов в том, что они не задумываются о безопасности в пандемию коронавируса.

«ГУМП планирует потратить 1 млн 100 тысяч рублей на организацию семинара. Участников поделили на спортсменов-горнолыжников и любителей попариться. Всех ждет посещение банного комплекса. Каждому специалисту подарят сладкий подарочный набор. В нынешнее время надо быть скромнее и осторожнее — провести трехчасовой семинар можно и по видеоконференции без риска для здоровья и бюджета области», — об этом URA.RU сообщил Пашин.

Согласно условиям закупок специалистов по молодежной политике и блогеров ждут сладкие подарки: карамель, ирис, вафельные изделия и печенье. Прописаны условия и для блогеров. Первый спикер должен иметь не менее 5 тысяч подписчиков в Instagram, не менее 60 тысяч просмотров на YouTube канале. Второй спикер — не менее 2 тысяч подписчиков во «Вконтакте».

Мероприятие планируется провести с 8 по 10 декабря 2021 года. На одной площадке соберутся 90 человек. URA.RU направило запрос в ГУМП, ответ на который на момент публикации не поступил.