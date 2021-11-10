Пользователи соцсетей разделились на два лагеря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В начале октября на ТНТ вышел выпуск юмористического шоу «Игра», в котором показана сцена поцелуя двух мужчин. После этого против телеканала было возбуждено дело.

Пользователи соцсетей были возмущены эпизодом телепередачи. «ТНТ самый поганый телеканал России. Его нужно немедленно закрывать», «Было противно смотреть», — пишут пользователи в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter. Однако не все столь категоричны в своем мнении. Некоторые считают, что возбуждение дела на телеканал — излишняя мера.

Ранее Масляков обвинил создателей шоу «Игра» в воровстве идеи КВН. «Все, что я могу сказать насчет „Игры“, это то, что они просто взяли и украли идею», — сообщил он.

Некоторые пользователи считают, что телеканал с подобным контентом следует закрыть «ВКонтакте»

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