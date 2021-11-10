В соцсетях призвали закрыть ТНТ после поцелуя мужчин. «Сборище всякой нечисти»

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Пользователи соцсетей разделились на два лагеря Фото:

В начале октября на ТНТ вышел выпуск юмористического шоу «Игра», в котором показана сцена поцелуя двух мужчин. После этого против телеканала было возбуждено дело.

Пользователи соцсетей были возмущены эпизодом телепередачи. «ТНТ самый поганый телеканал России. Его нужно немедленно закрывать», «Было противно смотреть», — пишут пользователи в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter. Однако не все столь категоричны в своем мнении. Некоторые считают, что возбуждение дела на телеканал — излишняя мера.

Ранее Масляков обвинил создателей шоу «Игра» в воровстве идеи КВН. «Все, что я могу сказать насчет „Игры“, это то, что они просто взяли и украли идею», — сообщил он.

Некоторые пользователи считают, что телеканал с подобным контентом следует закрыть
Пользователи обвиняют телеканал ТНТ в предвзятости
Пользователи негативно высказываются о сцене поцелуя на телешоу «Игра»
Пользователи считают, что в стране есть более серьезные проблемы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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