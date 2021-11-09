Дети выходят на тонкий лед реки Тобол в районе Кургана и села Кетово (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане и селе Кетово дети и подростки выходят на тонкий лед реки Тобол, рискуя жизнью. В городских пабликах во «ВКонтакте» опубликованы два видео, на которых дети ходят по льду.

«Родители, может скажите детям, что нельзя сейчас ходить по льду. Родители, проведите беседу со своими детьми, это ведь не шутки! Лед очень тонкий, а где подмывает там даже 3 см нет!», — пишет анонимный автор видео с выходом детей на тонкий лед, опубликованном в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

В комментариях курганцы просят очевидцев таких ситуаций прогонять детей со льда и сообщать в экстренные службы (по номеру 112). «Смотреть даже страшно», — пишет Инна Король. В одном из роликов видно, что недалеко от детей на льду стоят мужчины -рыбаки. «А кто пример подает? Рядом стоят взрослые дяди на льду, ребенок и думает: » Взрослый стоит, значит и меня выдержит лед«.», — считает Татьяна Панкратова.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане четыре ребенка провалились под лед на Тоболе, но смогли выбраться самостоятельно. Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков призвал курганцев провести беседу со своими детьми, чтобы они не выходили на тонкий лед на реках и озерах.