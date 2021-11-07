В Кургане четыре ребенка провалились под лед

Провалившиеся под лед дети на реке Тобол смогли выбраться самостоятельно (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане четыре ребенка вышли на тонкий лед реки Тобол и провалились. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков во время прямой трансляции во «ВКонтакте»

«Самое страшное, что выходить на лед стали дети. 6 ноября на реке Тобол по адресу проспект Конституции, 38 на льду находились четверо детей. Они отошли недалеко от берега, провалились, но смогли выбраться самостоятельно», — рассказал Станислав Носков во время прямой трансляции в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте».

Всего в выходные дни на телефон службы спасения поступило четыре вызова. Чиновник просил курганцев провести беседу со своими детьми, чтобы они не выходили на тонкий лед на реках и озерах. По его словам, из-за плюсовой температуры ледообразование в регионе в этом году проходит с отставанием. Чтобы лед мог выдержать вес человека, его толщина должна быть более 10 сантиметров на пресных водоемах и более 15 сантиметров на соленых водоемах.

Носков просил свидетелей происшествия на льду первым делом сообщить об этом по телефону 112. По возможности принять меры к спасению человека: приближаться к полынье только ползком, использовать подручные средства (длинные палки, лыжи, ремни и шарфы) для спасения провалившегося. Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров также росил курганцев контролировать детей, находящихся на дистанционном обучении.