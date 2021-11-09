Пермские власти раскрыли стоимость уличных новогодних украшений

За одну светодиодную консоль власти готовы заплатить 25 тыс. рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские власти готовы закупить светодиодные уличные украшения «Зимний узор» к новому году за 6,8 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзаупок. Электронный аукцион должен пройти 11 ноября.

«Работы по изготовлению светодиодной консоли „Зимний узор“, цена 6 800 000 рублей», — сообщается на сайте. Организатором закупки является Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий.

Всего требуется изготовить 272 светодиодные консоли. Стоимость одной единицы — 25 тыс. рублей. Срок выполнения заказа — 21 день с даты начала выполнения работ.