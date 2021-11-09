09 ноября 2021

Пермские власти раскрыли стоимость уличных новогодних украшений

© Служба новостей «URA.RU»
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Предновогодние виды города. Пермь, новогодние украшения, комсомольская площадь, компрос, новогоднее оформление, огоньки, иллюминация
За одну светодиодную консоль власти готовы заплатить 25 тыс. рублей Фото:

Пермские власти готовы закупить светодиодные уличные украшения «Зимний узор» к новому году за 6,8 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзаупок. Электронный аукцион должен пройти 11 ноября.

«Работы по изготовлению светодиодной консоли „Зимний узор“, цена 6 800 000 рублей», — сообщается на сайте. Организатором закупки является Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий.

Всего требуется изготовить 272 светодиодные консоли. Стоимость одной единицы — 25 тыс. рублей. Срок выполнения заказа — 21 день с даты начала выполнения работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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