Военный самолет США приблизился к российской границе

Самолет ВВС США сопровождали радиолокационные средства ВКС России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Американский разведывательный самолет находится у российской границы. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«9 ноября в период с 14.15 до 19.28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США», — говорится в сообщении минобороны. Американский самолет вылетел с авиабазы РАМШТАЙН (ФРГ) и на протяжении 5 часов 13 минут находился в воздушном пространстве над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря.

Уточняется, что самолет военно-воздушных сил (ВВС) США сопровождали радиолокационные средства зенитных ракетных войск военно-космических сил (ВКС) России на протяжении полета. Минимальное приближение к границе РФ составило 35 км.