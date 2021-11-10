Военный самолет США приблизился к российской границе

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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Самолет ВВС США сопровождали радиолокационные средства ВКС России Фото:

Американский разведывательный самолет находится у российской границы. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«9 ноября в период с 14.15 до 19.28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США», — говорится в сообщении минобороны. Американский самолет вылетел с авиабазы РАМШТАЙН (ФРГ) и на протяжении 5 часов 13 минут находился в воздушном пространстве над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря.

Уточняется, что самолет военно-воздушных сил (ВВС) США сопровождали радиолокационные средства зенитных ракетных войск военно-космических сил (ВКС) России на протяжении полета. Минимальное приближение к границе РФ составило 35 км.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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