09 ноября 2021

Челябинские власти меняют правила для шоу-бизнеса из-за QR-кодов

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Организаторам необходимо согласовывать свои действия с минкультом (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ответственными за наличие у зрителей и артистов QR-кодов назначены устроители концертов. Соответствующий приказ № 508 от 08.11.2021 года подписал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Согласно документу, представители шоу-бизнеса теперь отвечают за здоровье участников концертов в период пандемии коронавируса.

Приказ накладывает на устроителей концерта ответственность за наличие QR-кодов у зрителей и артистов, за ношение масок на концерте, за соблюдение социальной дистанции. Организатор также несет ответственность за соблюдение санитарных мер не только на концертной площадке, но и в местах общего пользования — это коридоры, гардеробы и туалеты.

Данный документ обязывает организаторов концертов согласовывать проведение мероприятий с региональным минкультом. Для этого представителю шоу-бизнеса необходимо не только уведомить министерство о проведении концерта, но и заполнить специальную таблицу. В предложенном формуляре предприниматель должен обосновать проведение концерта на территории Челябинской области в условиях режима повышенной готовности.

Использование QR-кодов стало обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий в Челябинской области с 4 октября. В настоящее время жители региона обязаны предъявлять QR-кода при посещении ТРК, крупных магазинов, санаториев, баз отдыха и организаций сферы услуг. Данное распоряжение подписал губернатор области Алексей Текслер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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