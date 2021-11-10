В Госдуме призвали ввести обязательную вакцинацию людей от 60 лет

Только половина россиян в возрасте старше 60 лет прошла вакцинацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Необходимо привить от коронавируса большинство россиян старше 60 лет, ввести для них обязательную вакцинацию. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«Я думаю, что обязательная вакцинация должна быть, и другого выбора у нас нет. Для того, чтобы сохранить людей, жизни, здоровье, нужна вакцинация. Хороши и палка, и кнут, и какое-то стимулирование еще. Все методы сегодня хороши, но главное убедить людей в том, что другого способа сохранить жизни нет. Как можно больше людей, особенно старше 60 лет должно быть привито», — сказала Татьяна Соломатина.

По ее словам, пока этих показателей добиться не удалось. «У нас сегодня, к сожалению, только 50% людей в возрасте 60+ имеют вакцинацию, и уже некоторые ревакцинировались. Это люди как правило имеющие ряд хронических заболеваний, которые могут усугубиться коронавирусной инфекцией, и человек просто погибнет», — объяснила депутат.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию обязательной на федеральном уровне. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что такое решение не нарушает конституционные права россиян. Обязательная вакцинация возможна после принятия соответствующего федерального закона.