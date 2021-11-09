Гинцбург призвал ввести в России обязательную вакцинацию от COVID

Вакцинацию от коронавируса в России необходимо сделать обязательной. С таким призывом выступил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург.
«Данный препарат [вакцина от коронавируса] должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — заявил Александр Гинцбург в беседе с «Российской газетой».
Он отметил, что пандемия в России пойдет на спад только после того, как 70-75% населения будут привиты. Он также считает необходимым вакцинировать от COVID детей.
Ранее вирусолог Петр Чумаков также выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса. Он заявил, что привитые будут потом благодарны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что в России не принималось решений об обязательной всеобщей вакцинации, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в