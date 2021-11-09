Санврачи ЯНАО не планируют тестировать детей на COVID

В ближайшее время ПЦР-тесты для детей введены не будут Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьникам ЯНАО не будут делать ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом URA.RU сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

«Пока что в школах округа детей не будут тестировать на коронавирус», — сообщила руководитель ведомства. Также в социальных сетях родители обсуждали, что в регионе хотят ввести данную меру для школьников, когда они выйдут с осенних каникул, однако эта информация не подтвердилась.

В ямальском правительстве агентству не смогли ответить будут ли в будущем вводить ПЦР-тестирование детей на коронавирусную инфекцию. Однако источник в политическом блоке сообщил URA.RU, что власти рассматривают такую возможность. «Если в Москве примут решение о введении тестирования школьников, то в ямальских учебных заведениях, скорее всего, будут делать детям бесплатные ПЦР-тесты. Пока только появилась информация, что в некоторых столичных школах хотят провести данный эксперимент», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО теперь не действует медотвод от прививки без ПЦР-теста. Невакцинированнные ямальцы, имеющие противопоказания к вакцинации, обязаны в общественных заведениях предъявлять свежий ПЦР-тест.