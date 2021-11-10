Кремль прокомментировал новые кадры пыток в саратовской колонии

Власти проверяют информацию о пытках заключенных в тюремном госпитале, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Информация о пытках заключенных в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Проверки идут. Система отреагировала, свежая информация также будет рассматриваться», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал новые видео пыток в тюремной больнице. Рассказавшего о пытках Сергея Савельева объявили в розыск.