Кремль прокомментировал новые кадры пыток в саратовской колонии

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Власти проверяют информацию о пытках заключенных в тюремном госпитале, заявил Дмитрий Песков Фото:

Информация о пытках заключенных в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Проверки идут. Система отреагировала, свежая информация также будет рассматриваться», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал новые видео пыток в тюремной больнице. Рассказавшего о пытках Сергея Савельева объявили в розыск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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