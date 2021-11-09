Gulagu.net опубликовал новые видео пыток в тюремной больнице

Правозащитники рассказали о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правозащитный проект Gulagu.net показал новые кадры пыток заключенных в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Видео опубликовано на YouTube-канале организации.

В материале рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными. Как утверждают правозащитники, в записи представлены «доказательства совершения еще более 10 тяжких насильственных преступлений и более 10 должностных преступлений сотрудников УФСИН по Саратовской области, в результате которых пыткам и унижениям подверглись люди».

Проект отмечает, что изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, действуя при этом по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур. По данным Gulagu.net, пытали тех, кто не хотел сотрудничать с администрацией. Все происходящее снималось на служебные видеорегистраторы. Камеры выдавали в отделе безопасности ОТБ-1. Отмечается, что издевательства над заключенными курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении. Информация об этом инциденте дошла до президента РФ Владимира Путина.