В курганской компании людей заменили цифровой технологией

Цифровые технологии заменят людей в процессах, связанных с весовым пунктом в компании (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители фонда, связанного с властями Курганской области, помогли автоматизировать работу весового пункта компании «Зауралзернопродукт», что освободит рабочих предприятия от некоторых обязанностей. Данная информация размещена на сайте фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

«Центр Инжиниринга Курганской области помог предприятию ООО „Зауралзернопродукт“ оптимизировать работу весового пункта с помощью системы автоматизации, мониторинга и контроля учета данных. <…> Это позволяет исключить человеческий фактор, и, как следствие, издержки, а также повысить безопасность деятельности на весовом пункте приемки и отгрузки зерновой и готовой продукции», — указано в сообщении.

По словам директора предприятия Ивана Свитова, система ведет журнал весового пункта, следит за отгрузкой продукции и контролирует работу датчиков и весового терминала на пункте. В фонде отметили, что IT-специалисты также предложили цифровые решения для бухгалтерии и лаборатории предприятия.

Курганский региональный центр инжиниринга является подразделением фонда «Агентство технологического развития Курганской области», который учрежден региональным правительством. Внедрение таких технологий помогает местным властям развивать в регионе нацпроект «Цифровая экономика».