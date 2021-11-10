Иммунолог: cтатистика заболевших COVID в 6 раз выше официальной

Достижение коллективного иммунитета в РФ обечпечат бессимптомные больные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бессимптомных носителей коронавируса в шесть раз больше, чем тех, кто болеет с симптомами и попадает в официальную статистику. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Неявных больных в шесть раз больше, чем явных. Когда говорят цифру, выявлено столько-то тысяч, эту цифру надо умножить на шесть. Это будут те, кто болеют бессимптомно, в крови у этих людей появляются антитела. Они не попадают в статистику, но участвуют в создании коллективного иммунитета. Это говорит о том, что коллективный иммунитет может быть достигнут гораздо быстрее», — сказал Владислав Жемчугов.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился с тем, что масса бессимптомных больных не попадает в статистику. «Такие носители могут распространять инфекцию, и, таким образом, не прерываются эпидемические цепочки. Вследствие этого ведется активная работа по выявлению бессимптомных носителей благодаря тестированию на антиген коронавируса», — отметил эксперт. По его словам, если не проводить эту работу, эпидемия продолжится.