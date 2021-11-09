Чтобы закрыть больничный, свердловчане часами стоят в очередях

Жители Екатеринбурга жалуются на бесконечные очереди в поликлиниках города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) жалуются на то, что не могут закрыть вовремя свои больничные листы. Горожане не исключают того, что причиной может быть человеческий фактор. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Ходила закрывать больничный, после перенесенного ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция — прим.ред.). Когда пришла в больницу, то не могла подобрать слов. Очередь была не просто большая, а огромная. Передо мной было 108 человек, а после меня еще 60. Простояв в очереди 3 часа, я смогла закрыть больничный. Я так думала, но больничный не закрылся. Мне пришлось идти в больницу повторно. И только вторая попытка увенчалась успехом», — поделилась горожанка.

Екатеринбурженка полагает, что от такого количества пациентов, врачи теряют внимание. «Обслужить столько клиентов и быть во внимании на все 100%, невозможно. Я думаю, что врач может просто забыть нажать кнопку на клавиатуре компьютера, которая бы закрыла больничный лист. Винить врачей в такой ситуации негуманно, но то, что поток больных большой, а медиков не хватает — очевидно!», — отметила женщина.

Другая горожанка жалуется, что не может закрыть больничный уже две недели. «Я должна была закрыть больничный еще в октябре. Когда ходила на прием, то искренне верила, что закрыла. Я и подумать не могла, что эта эпопея растянется почти на три недели. Каждый мой поход в больницу заканчивается обещанием закрыть больничный и каждый раз не закрывают. Какой-то анекдот!», — посетовала женщина.

Редакция URA.RU обратилась в региональный минздрав. Там сообщили, что со второй пациенткой связались. «Больничный лист закрыт. Она не могла записаться на повторный прием из-за перегрузки работы колл-центра медицинской организации. Администрацией больницы ей принесены извинения», — прокомментировал ситуацию пресс-атташе свердловского минздрава Константин Шестаков.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске жители жалуются на высокую загруженность поликлиники в районе города, где проживает больше тысячи человек. Некоторым из них приходится часами ждать очереди, чтобы закрыть больничные листы.