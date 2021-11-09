Бастрыкин обратил внимание на челябинцев из-за дома на могильнике

Председатель СК РФ просит подчиненных разобраться в ситуации (фото из архива) Фото: Wikimedia

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело семьи из Челябинской области. Семья из Троицкого района лишилась дома из-за ошибки местных властей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу истории в Троицком районе Челябинской области. Семья фактически лишилась уже построенного дома. Данный в аренду семье участок расположен на древнем курганном могильнике», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Выделенную семье землю в Троицком районе нельзя использовать под строительство. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ситуации.