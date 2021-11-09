09 ноября 2021

Бастрыкин обратил внимание на челябинцев из-за дома на могильнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
Председатель СК РФ просит подчиненных разобраться в ситуации (фото из архива) Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело семьи из Челябинской области. Семья из Троицкого района лишилась дома из-за ошибки местных властей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Александр Бастрыкин поручил провести проверку по поводу истории в Троицком районе Челябинской области. Семья фактически лишилась уже построенного дома. Данный в аренду семье участок расположен на древнем курганном могильнике», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Выделенную семье землю в Троицком районе нельзя использовать под строительство. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ситуации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...