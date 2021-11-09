Челябинской блокаднице отказали в ревакцинации

У женщины нет пары для ревакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 86-летней женщине, которая является жителем блокадного Ленинграда, отказали в ревакцинации. Ампула с вакциной рассчитана на несколько человек. Пары у пенсионерки не оказалось, поэтому она получила отказ. Кроме того, женщина не может сама прийти в поликлинику, а на дому прививку не ставят. Об этом сообщила дочь блокадницы.

«Весной нам позвонили и предложили вакцинироваться. Сейчас говорят, что препарат рассчитан, как минимум, на две дозы. Такое отношение просто убивает, а ведь моя мама — житель блокадного Ленинграда», — рассказала дочь женщины агентству 74.ру.

В поликлинике при ГКБ № 9, к которой приписана женщина по месту жительства, подтвердили, что вакцина поставляется во флаконах на 2, 5 или 10 человек. На одного человека ампула не рассчитана.

В больнице заявили, что вакцину поставляют в определенной упаковке. Повлиять на уменьшение дозировки ампул они не могут. Ведется строгий учет расхода препарата.