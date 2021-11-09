С начала года Центр занятости покинули 84 работника, что на 63% больше, чем в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Центра занятости Тюмени и Тюменского района в этом году уволились уже более 80 человек, а общий недобор сотрудников составляет больше 50%. По словам бывших работников, причина в смене руководства.

«По состоянию на 30 сентября этого года трудовые отношения разорвали 84 человека, за аналогичный период прошлого года — 51. В настоящее время численность штата составляет 138 человек при имеющихся 147 вакансиях», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на департамент труда и занятости Тюменской области.

Речь идет о сотрудниках Центра занятости Тюмени и Тюменского района. Как рассказали сами работники, уволиться их вынудила возросшая нагрузка.

«Нам запрещают уходить домой в конце рабочего дня. Говорят, что нужно работать как минимум до 22:00. Люди, которые работали более десяти лет, начали увольняться, сотрудники одного из отделов ушли полным составом. Начиная с марта и по сей день ушло уже более 100 человек старого состава», — рассказала работник центра занятости.

Такие условия труда связывают с приходом нового руководства и пандемией, в которую граждане стали чаще терять работу, а следовательно — обращаться за ее поиском. Как ранее писало URA.RU, в марте 2021 года Центр занятости Тюмени и Тюменского района возглавила Оксана Астафьева. Она пришла на смену бывшему директору Ирине Микрюковой.

Как «РБК Тюмень» заявила сама Оксана Астафьева, сейчас Центр находится в стадии реорганизации. По ее словам, работников не сокращают, а предлагают им аналогичные должности. Однако препятствовать увольнению по собственному желанию сотрудников руководство не может. URA.RU направило запрос в учреждение.