Инвестор предупредил о катастрофе на рынке жилья в России

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Эксперт назвал факторы, которые приведут российский рынок недвижимости к падению Фото:

Названы условия, при которых на рынке жилья в России возможно наступление катастрофы. О возможной кризисной ситуации на российском рынке недвижимости рассказал инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев.

«В условиях нулевого спроса все стройки могут быть заморожены, а застройщики начнут испытывать огромные проблемы с возвратами кредитов банкам», — заявил Цогоев РИА «Новости». По словам эксперта, причинами возникновения такой ситуации на рынке недвижимости могут стать падение цен на сырьевые товары на 50-60 процентов и более, повышение ключевой ставки и ставки по ипотеке до 12-17 процентов и до 15-20 процентов соответственно, а также массовые сокращения людей и безработица.

Если все это произойдет в одно время, на рынке недвижимости может наступить катастрофа. Эксперт вспомнил о подобной ситуации в 2008—2009 годах. Тогда из-за мирового финансового кризиса ситуация приблизилась к катастрофической.

Ранее сообщалось, что россияне стали брать больше денег на ипотеку из-за изменения ключевой ставки. Согласно выдержке из материалов ОКБ, с начала года ставка выросла на 2,5 процентного пункта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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