В Краснокамске, расположенном под Пермью, скончалась 26-летняя журналистка Юлия Абрамова. Девушка попала в ковидное отделении сразу после родов, но спасти ее жизнь врачам не удалось.
«Умерла 26-летняя журналистка Юлия Абрамова. У девушки был коронавирус, во время третьей беременности ее госпитализировали в роддом Краснокамска, перепрофилированный для заболевших пациенток», — пишет 59.ру со ссылкой на мать пермячки.
В пресс-службе регионального минздрава URA.RU отказались комментировать информацию о смерти журналистки, сославшись на врачебную тайну. В то же время в ведомстве СМИ сообщили, что с начала пандемии в краснокамском роддоме скончались пять пациенток.
Юлия Абрамова в разное время работала журналисткой в интернет-издании «ProГород» и «Комсомольская правда-Пермь». На сайте газеты сообщается, что у девушки «остались трое детей». В апреле прошло года в Перми скончалась редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова, у которой была диагностирована двусторонняя пневмония. У журналистки остались двое детей.
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