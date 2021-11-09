09 ноября 2021

В роддоме под Пермью из-за COVID скончалась 26-летняя журналистка. «Осталось трое детей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналистка находилась в роддоме, где лежат пациентки с коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Краснокамске, расположенном под Пермью, скончалась 26-летняя журналистка Юлия Абрамова. Девушка попала в ковидное отделении сразу после родов, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

«Умерла 26-летняя журналистка Юлия Абрамова. У девушки был коронавирус, во время третьей беременности ее госпитализировали в роддом Краснокамска, перепрофилированный для заболевших пациенток», — пишет 59.ру со ссылкой на мать пермячки.

В пресс-службе регионального минздрава URA.RU отказались комментировать информацию о смерти журналистки, сославшись на врачебную тайну. В то же время в ведомстве СМИ сообщили, что с начала пандемии в краснокамском роддоме скончались пять пациенток.

Юлия Абрамова в разное время работала журналисткой в интернет-издании «ProГород» и «Комсомольская правда-Пермь». На сайте газеты сообщается, что у девушки «остались трое детей». В апреле прошло года в Перми скончалась редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова, у которой была диагностирована двусторонняя пневмония. У журналистки остались двое детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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