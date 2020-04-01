В Перми скончалась главный редактор делового издания

Журналистка в больнице была несколько дней в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Умерла журналист, редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Анализ на коронавирус у журналистки был отрицательным.

В последние несколько дней Анастасия была в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, у нее все время была высокая температура. На своей странице в Facebook после госпитализации 23 марта она написала, что ночью у нее резко поднялась температура и она вызвала скорую помощь. «Отчиталась о контактах с прибывшими из-за рубежа, у меня их три, но все прилетели больше чем 14 дней назад… Я верю, что это просто ОРВИ», — написала журналистка. 24 марта в соцсети она разместила последний пост: «Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа — это вообще-то очень страшно. Температуру сбили до 38».

Анастасии не стало вечером, 31 марта, у нее остались сыновья, которые сейчас находятся у бабушки. В соцсетях знакомые начали сбор средств для помощи умершей журналистки.

Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Анастасии Петровой.