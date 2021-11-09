09 ноября 2021

Екатеринбуржцы пожаловались на запах гари в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Запах гари в Екатеринбурге может быть вызван пожаром на складе пластмассы Фото:

В центре Екатеринбурга распространяется сильный запах гари, причиной которого мог стать пожар на складе пластмассы на северо-западе города. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«У „Ельцин Центра“ и „Пассажа“ сильно пахнет гарью. Говорят, что тянет со стороны „Таганского ряда“, где горит склад пластика. Ветер дует как раз с той стороны», — рассказал собеседник агентства.

«Горит складское помещение на 300 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Там отметили, что в центре города не зафиксировано пожаров, поэтом запах гари может распространяться от склада на северо-западе города.

Ранее работников «Ельцин Центра» эвакуировали из-за запаха гари. Однако через несколько минут все сотрудники вернулись к своим обязанностям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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