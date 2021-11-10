Экс-депутат предложил Путину новую выплату для россиян

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Чтобы вакцинация шла быстро, нужно начать платить за нее, заявил Сергей Марков Фото:

Президенту России Владимиру Путину необходимо ввести выплаты для того, чтобы ускорить процесс вакцинации. Об этом заявил политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков.

«Президенту и премьеру уже пора стукнуть кулаком по столу и заставить финансовый блок правительства прекратить срывать всеобщую вакцинацию и выделить ресурсы на прекращение эпидемии и восстановление нормальной экономической жизни. Необходимо прекратить фактический саботаж широкого вакцинирования, которым занимаются чиновники», — написал политолог у себя в facebook-аккаунте.

По его словам, пенсионерам и бюджетникам с низким доходом нужно выплатить 10 тысяч рублей. Также привитым гражданам нужно дать два выходных дня. «И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам», — подытожил он.

Ранее стало известно, что вирусологи и компетентные структуры убеждают президента России Владимира Путина ввести обязательную вакцинацию в стране. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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