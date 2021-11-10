Путина хотят убедить ввести обязательную вакцинацию

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Вирусологи убеждают Владимира Путина в необходимости ввести обязательную вакцинацию Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вирусологи и компетентные структуры убеждают президента России Владимира Путина ввести обязательную вакцинацию в стране. Об этом сообщил высокопоставленный источник, близкий к Минздраву РФ.

«Специалистам пока что не удается убедить президента, так как он выступает против обязательной вакцинации всего населения. Однако в будущем такие меры не исключены», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса. По его словам, в России пока привилось мало людей и «про это нужно кричать».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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