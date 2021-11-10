Путина хотят убедить ввести обязательную вакцинацию

Вирусологи убеждают Владимира Путина в необходимости ввести обязательную вакцинацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вирусологи и компетентные структуры убеждают президента России Владимира Путина ввести обязательную вакцинацию в стране. Об этом сообщил высокопоставленный источник, близкий к Минздраву РФ.

«Специалистам пока что не удается убедить президента, так как он выступает против обязательной вакцинации всего населения. Однако в будущем такие меры не исключены», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса. По его словам, в России пока привилось мало людей и «про это нужно кричать».