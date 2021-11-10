В Мосгоризбиркоме оказались придирчивы в выборе сотрудников

Во МГИК попадут не все желающие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мосгоризбирком (МГИК) закрыл набор новых сотрудников. Мосгордума закончила принимать предложения по кандидатурам в новый состав МГИК.

«Один из кандидатов в новый состав МГИКа предложен Центризбиркомом, пять — от партий, представленных в Госдуме, и на одно „вакантное“ место претендуют еще семь человек — от не представленных в Думе партий, иных общественных объединений и представительных органов местного самоуправления», — рассказал « Коммерсанту » спикер Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников.

Среди семи кандидатов есть электоральный эксперт Андрей Бузин. Для него это уже седьмая попытка попасть в горизбирком. В 2020 года после кончины экс-главы МГИКа Валентины Горбуновой в комиссии образовалось вакантное место. В ЦИК поступило два предложения по этому вопросу: «Голос» был «за» Андрея Бузина, а Общественная палата Москвы «за» Ольгу Кириллову. В конце концов, ЦИК предложил мэру назначить госпожу Кириллову. По мнению Андрея Бузина, среди членов ЦИКа не нашлось смельчаков, которые бы активно выступили за него. В настоящее время Андрей Бузин считает, что вероятность, что Мосгордума примет его к себе на работу равна нулю. Он считает, что в связи с отставкой председателя Юрия Ермолова и назначения на его место Ольги Кирилловой, в руководство избиркомов скорее всего будут набирать менее опытных и более зависимых от администрации людей.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома заявила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Алексеевич покинул управленческую должность. По ее словам, он теперь останется членом избиркома.