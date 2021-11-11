Мужчина восемь раз выстрелил в своих жену и сына в Москве

Москвич утверждает, что стрелял случайно при чистке оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина, проживающий в столичном районе Новая Москва, выстрелил в своих жену и сына из огнестрельного оружия. Пострадавших госпитализировали.

«Инцидент произошел на улице Брусилова, 21. Со слов мужчины, выстрелы произошли случайно, когда он чистил оружие», — сообщает «Пятый канал».

Жена стрелявшего опровергает его слова. Она утверждает, что мужчина намеренно выстрелил в нее и своего сына несколько раз в общей сложности попав в них восемь раз.