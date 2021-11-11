Мужчина восемь раз выстрелил в своих жену и сына в Москве

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Москвич утверждает, что стрелял случайно при чистке оружия Фото:

Мужчина, проживающий в столичном районе Новая Москва, выстрелил в своих жену и сына из огнестрельного оружия. Пострадавших госпитализировали.

«Инцидент произошел на улице Брусилова, 21. Со слов мужчины, выстрелы произошли случайно, когда он чистил оружие», — сообщает «Пятый канал».

Жена стрелявшего опровергает его слова. Она утверждает, что мужчина намеренно выстрелил в нее и своего сына несколько раз в общей сложности попав в них восемь раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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