По данным жителя, людям приходится спать в одежде из-за холодных батарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцам некоторых домов в селе Половинном Курганской области из-за проблем с отоплением пришлось спать в одежде. Об этом житель села сообщил на портале «Обратись».

«Отсутствует отопление в <…> в домах, которые отапливает котельная компании „ИГНИС“. <…> Батареи изредка теплые днем, а ночью и вовсе становятся ледяными. Люди вынуждены, чтобы не замерзнуть, включать электрообогреватели и спать в одежде», — написал обратившийся.

На обращение ответили представители местной власти. «В настоящее время „ИГНИС“ предпринимает все меры для нормализации ситуации: проводятся ремонтные работы (устанавливается дополнительное оборудование для повышения качества теплоснабжения). В то же время тепло продолжает подаваться в многоквартирные дома в обычном режиме», — сообщили в администрации. Власти отметили, что компания произведет перерасчет за некачественную услугу.

Ранее представители областной прокуратуры сообщали, что из-за сбоев работы котельной в домах, расположенных в центре села, снизилась температура, но позже ситуация стабилизировалась. Сотрудники прокуратуры внесли представление об устранении нарушений в адрес теплоснабжающей компании, а в следственные органы направили материал проверки в отношении должностных лиц.

В конце октября жители села Альменево жаловались, что в их домах, температура воздуха не поднималась выше +13 градусов. По данным прокуратуры, в многоквартирных домах не было замечено отклонения температуры от нормы, а в селе в ближайшее время запустят три дополнительных котла.