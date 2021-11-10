Челябинский минздрав призывает не искать «Спутник Лайт»

Врачи заявляют, что «Спутник V» наиболее эффективен для защиты населения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В минздраве Челябинской области призвали жителей не стараться привиться именном «Спутником Лайт» без врачебных показаний. Об этом на брифинге 11 ноября сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева.

«Показания к той или иной вакцине дает специалист. Не нужно пациентам так маниакально искать „Спутник Лайт“. Изначально, эта вакцина предназначена для ревакцинации определенным группам людей. Я рекомендую „Спутник V“, как наиболее изученную и наиболее эффективную», — заявила Агеева.

По словам специалиста, «Спутник Лайт» есть во всех вакцинальных пунктах. Она показана только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Или тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.