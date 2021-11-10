10 ноября 2021

Челябинский минздрав призывает не искать «Спутник Лайт»

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Вакцинирование от коронавируса. Челябинск, вакцина, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v, гам ковид вак
Врачи заявляют, что «Спутник V» наиболее эффективен для защиты населения (фото из архива) Фото:
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В минздраве Челябинской области призвали жителей не стараться привиться именном «Спутником Лайт» без врачебных показаний. Об этом на брифинге 11 ноября сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева.

«Показания к той или иной вакцине дает специалист. Не нужно пациентам так маниакально искать „Спутник Лайт“. Изначально, эта вакцина предназначена для ревакцинации определенным группам людей. Я рекомендую „Спутник V“, как наиболее изученную и наиболее эффективную», — заявила Агеева.

По словам специалиста, «Спутник Лайт» есть во всех вакцинальных пунктах. Она показана только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Или тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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