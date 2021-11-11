Портал «Госуслуг» оказался недоступен. В настоящее время в том числе не работает получение и оформление QR-кодов.
«Портал временно недоступен», — говорится при попытке зайти на сервисы «Госуслуг». Аналогичное сообщение выдается при попытке оформить документ о вакцинации. Таким образом россияне временно лишились возможности получения QR-кода.
Данный сбой стал не первым на сайте «Госуслуг». Ранее читатели URA.RU заявляли о том, что им выдают не действующие QR-коды.
Обновлено в 14:30. URA.RU отправило запрос в Минцифры. Ответ к настоящему моменту не поступил.
Подписывайтесь на URA.RU в