На сайте госуслуг — второй за неделю сбой. Россияне остались без QR-кодов

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Портал «Госуслуг» в настоящее время недоступен Фото:

Портал «Госуслуг» оказался недоступен. В настоящее время в том числе не работает получение и оформление QR-кодов.

«Портал временно недоступен», — говорится при попытке зайти на сервисы «Госуслуг». Аналогичное сообщение выдается при попытке оформить документ о вакцинации. Таким образом россияне временно лишились возможности получения QR-кода.

Данный сбой стал не первым на сайте «Госуслуг». Ранее читатели URA.RU заявляли о том, что им выдают не действующие QR-коды.

Обновлено в 14:30. URA.RU отправило запрос в Минцифры. Ответ к настоящему моменту не поступил.

Госуслуги недоступны
Мобильная версия также недоступна

Такое сообщение выдает при попытке зайти на сайт

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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