Портал «Госуслуг» в настоящее время недоступен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Портал «Госуслуг» оказался недоступен. В настоящее время в том числе не работает получение и оформление QR-кодов.

«Портал временно недоступен», — говорится при попытке зайти на сервисы «Госуслуг». Аналогичное сообщение выдается при попытке оформить документ о вакцинации. Таким образом россияне временно лишились возможности получения QR-кода.

Данный сбой стал не первым на сайте «Госуслуг». Ранее читатели URA.RU заявляли о том, что им выдают не действующие QR-коды.

Обновлено в 14:30. URA.RU отправило запрос в Минцифры. Ответ к настоящему моменту не поступил.

Госуслуги недоступны

Мобильная версия также недоступна

Такое сообщение выдает при попытке зайти на сайт