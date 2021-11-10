Екатеринбуржец неделю не может добиться от Госуслуг QR-кода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне получают QR-коды, которые не работают. Об этом сообщил один из столкнувшихся с этой проблемой, — источник URA.RU.

«Я вакцинировался неделю назад, но QR-код мне не приходил. Написал в поддержку на „Госуслугах“, прислали временный сертификат, а потом обычный. Но QR-код не работает», — пояснил собеседник URA.RU.

По словам екатеринбуржца, 10 ноября ему на почту пришло долгожданное письмо с «полноценным» сертификатом, где есть QR-код. Однако он не работает: при сканировании появляется ошибка «Сертификат не найден». Екатеринбуржец отмечает, что ссылка, зашифрованная в его QR-коде, отличается от других подобных ссылок: «В других QR-кодах зашита ссылка, в которой больше символов, чем у меня». Собеседнику пришлось повторно написать обращение на портал Госуслуг и вновь ждать ответа.

Житель Екатеринбурга получил QR-код Источник URA.RU

…но он оказался нерабочим Источник URA.RU

Такой ответ получил екатеринбуржец, обратившись на портал Госуслуг в первый раз Источник URA.RU

В соцсети ВКонтакте в группе URA.RU некоторые люди прокомментировали, что столкнулись с такой же проблемой Пользователи соцсети ВКонтакте

Ранее URA.RU подобрало ответы с Госуслуг на самые распространенные вопросы о COVID-19. В Кремле заявили, что не рассматривают продление QR-кодов после окончания пандемии.