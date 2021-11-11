В Кремле испугались краха системы здравоохранения РФ

Дмитрий Песков признал, что ситуация с коронавирусом в РФ развивается не самым лучшим образом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если заболеваемость коронавирусной инфекцией и дальше будет расти, это станет дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о перспективах с заболеваемостью, если вакцинации 30 млн человек, которая нужна для коллективного иммунитета, не произойдет.

«Будет усилено распространение инфекции. Будет расти количество госпитализированных, а значит, появится дополнительная нагрузка на систему здравоохранения России. Также потребуются дополнительные меры для прерывания цепочек распространения инфекции. В зависимости от ситуации, каждый регион будет принимать решение самостоятельно. В настоящий момент на федеральном уровне ничего не планируется. Но ситуация развивается не самым благоприятным образом», — признал Песков на конференц-колле во время общения с журналистами.

Ранее о коллективном иммунитете говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что для этого нужно привить 30 млн россиян. Она также попросила президента РФ Владимира Путина использовать свое влияние на губернаторов, чтобы они не смягчали антиковидную политику, пишет MK.RU . Вице-премьер раскрыла, что по ее данным, темпы распространения коронавируса в России снижаются последние три недели, а за период нерабочих дней [с 30 октября по 8 ноября] показатель снизился на 2,1%, пишет «Национальная служба новостей».