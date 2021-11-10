Суд оправдал бюджетника из ХМАО, из-за которого жаловались Путину

В Урае оправдали директора МКУ, которому грозило уголовное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд Урая оправдал директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Урая» Олега Лаушкина, которого обвиняли в воспрепятствовании предпринимательский деятельности. Об этом URA.RU рассказал сам Лаушкин.

«Сегодня состоялось заседание суда. Суд вынес оправдательный приговор. На данный момент я не получил на руки соответствующие документы. В законную силу приговор еще не вступил», — сказал Лаушкин. Информацию об этом подтвердила адвокат Лаушкина Елена Жикова.

Источник агентства знакомый с ситуацией рассказал, что прокуратура Урая, которая выступала в роли обвинителя, будет обжаловать решение суда. Лаушкину грозил один год условного заключения. Все время, пока суд решал судьбу Лаушкина, он числился руководителем предприятия. Глава Урая Тимур Закирзянов, отвечая на вопросы депутатов, усомнившихся в справедливости такого решения, завил, что уголовное преследование не является причиной для увольнения до тех пор, пока вина не будет доказана.

Ранее URA.RU писало, что жители Урая написали коллективную жалобу в администрацию российского президента из-за затягивания судебного процесса над Лаушкиным. На тот момент дело рассматривается больше года, а также 12 раз переносились заседание.