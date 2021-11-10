Илья Варламов обратил внимание на минусы в благоустройстве Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Илья Варламов, который приехал с визитом в Тобольск, попросил подписчиков передать мэру Максиму Афанасьеву, что в городе кривые фонари, а у некоторых из них отсутствуют лампы. Видео появилось в Instagram Варламова.

«Если у кого-то есть контакт мэра Тобольска (Максим Афанасьев — прим. URA.RU), пожалуйста, спросите его: что случилось с фонарями? Почему в Тобольске они „грустят“? Все фонари кривые, разные, еще и плафоны кто-то украл. Что вообще происходит здесь?» — сказал Варламов в сторис в Instagram.

Блогер также заметил, что на одной из улиц не хватает ограждений, и предположил, что их сдали на металлолом. В пресс-службу администрации Тобольска URA.RU направило запрос. Ответ ожидается.

Кроме того, Варламова возмутило состояние объекта культурного наследия регионального значения. Он назвал похожим на сгоревшие руины дом автора басен Петра Ершова. Агентство также направило запрос в комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что Илья Варламов назвал другую уникальную достопримечательность Тобольска опасной. Блогер отметил, что из-за наледи на Прямском взвозе могут пострадать люди.