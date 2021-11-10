Илья Варламов отметил, что на обледеневшей лестнице легко можно получить травму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер и урбанист Илья Варламов, который сегодня посещает Тобольск (Тюменская область), назвал уникальную лестницу — Прямской взвоз, самым страшным местом города. Видео об этом опубликовано в Instagram блогера.

«Я нашел самое страшное место в Тобольске. Это деревянная лестница. Она очень скользкая, по ней очень страшно идти», — заявил Илья Варламов в сториз в своем Instagram.

На видео, которое снял блогер, он идет по Прямскому взвозу. Это лестница на Троицком мысе, соединяющая подгорную часть города и тобольский Кремль. Сооружение является уникальным образцом инженерного искусства 18 века, ее аналогов нет ни в одном городе России.

В ролике видно, что лестница покрыта слоем наледи. Из-за этого передвижение по одному из самых популярных туристических объектов может быть травмоопасным.

Как сообщили в администрации Тобольска, за содержание взвоза отвечает «Тюменское музейно-просветительское объединение». Получить оперативный комментарий от его директора — Светланы Сидоровой, не удалось. Направлен письменный запрос.

Обновлено (11.11.2021, 16:39): в ТМПО в ответ на запрос агентства рассказали, что лестницу оперативно очистили от снега. Также ступени посыпали песком.