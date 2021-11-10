В Перми отменили массовые гуляния на новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Перми не будет праздничных мероприятий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Перми из-за коронавируса отменили массовые гуляния в новогоднюю ночь, вся концертная программа пройдет онлайн. Организаторы меняют концепцию и прорабатывают новые сценарные планы. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.

«Мы буквально неделю назад получили информацию, что мы будем онлайн [проводить мероприятия]. Мы готовились все-таки к оффлайн-формату, но, к сожалению, все отменили. Трансляция будет в эфире одного из телеканалов, а также на его сайте. И прорабатываем вопрос о трансляции в соцсетях», — сообщил Хомяков.

Организаторы готовят план съемок видеоклипов в различных локациях города. Они начнутся в декабре. В итоге планируется устроить трехчасовое театрализованное представление. Хомяков также сообщил, что ледового городка с горками на эспланаде, как и в прошлом году, не будет. Здесь разместятся различные ледовые декорации. Поэтому вход на территорию будет свободным.