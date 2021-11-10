10 ноября 2021

В Перми отменили массовые гуляния на новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация. Тюмень, новогодние украшения, гирлянда, гирлянды, новый год, новогоднее оформление, новогоднее настроение
В новогоднюю ночь в Перми не будет праздничных мероприятий Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Перми из-за коронавируса отменили массовые гуляния в новогоднюю ночь, вся концертная программа пройдет онлайн. Организаторы меняют концепцию и прорабатывают новые сценарные планы. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.

«Мы буквально неделю назад получили информацию, что мы будем онлайн [проводить мероприятия]. Мы готовились все-таки к оффлайн-формату, но, к сожалению, все отменили. Трансляция будет в эфире одного из телеканалов, а также на его сайте. И прорабатываем вопрос о трансляции в соцсетях», — сообщил Хомяков.

Организаторы готовят план съемок видеоклипов в различных локациях города. Они начнутся в декабре. В итоге планируется устроить трехчасовое театрализованное представление. Хомяков также сообщил, что ледового городка с горками на эспланаде, как и в прошлом году, не будет. Здесь разместятся различные ледовые декорации. Поэтому вход на территорию будет свободным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...