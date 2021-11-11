Украинский военный призвал готовиться к «народной войне» с РФ

Украина должна повышать свою боеспособность и готовиться к «народной войне» с Россией. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины) Игорь Романенко.
«Нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», — заявил экс-замначальника в разговоре с интернет-изданием «Исландия».
В случае перевооружения Украины, когда военные силы Киева и Москвы будут равны, Украине придется воевать против русского народа, поэтому военный назвал возможный вооруженный конфликт «народной войной». Без наращивания военной силы Украина не может одержать победу в Донбассе, так как за народными республиками стоит Россия, сообщил Романенко.
Ранее конгрессмены США попросили американского лидера Джо Байдена организовать военную помощь Украине для сдерживания российской агрессии. В письме, адресованном администрации президента, конгрессмены выражают опасения российского военного вторжения на территорию Украины, по словам политиков, агрессия России продолжает нарастать.
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